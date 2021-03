CREDIT SUISSE stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Achal Sultania

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon von "Underperform" auf "Outperform" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 42,50 Euro angehoben. Angesichts der beschleunigten Durchsetzung der E-Mobilität geht Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass der Halbleiterkonzern seine mittelfristigen Ziele übertreffen kann. Auch im SiC-Bereich (Siliziumkarbid) nähmen die Bayern Fahrt auf. Sultania liegt mit seinen bis 2023 erhöhten Ergebnisschätzungen nun um bis zu 16 Prozent über dem Marktkonsens./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 05:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.