Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Palladiumpreis Anfang 2020 bei 2.880 US-Dollar und ging anschließend coronabedingt in einen heftigen Crash zurück auf 1.490 US-Dollar über. Zwar konnte nur wenig später eine deutliche Erholung zurück an das 61,8 % Fibonacci-Retracement im Bereich von 2.350 US-Dollar initiiert werden, die Sorge vor einem wirtschaftlichen Absturz hielt die Preise jedoch noch über Monate hinweg auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Erst gegen Ende 2020 erreichte das Metall die Hürde von 2.500 US-Dollar und testete diese anschließend ausgiebig. Auf der Unterseite erwies sich der 200-Tage-Durchschnitt als zuverlässige Unterstützung, mehr als eine grobe Seitwärtsphase resultiert hieraus jedoch nicht. Erst in der abgelaufenen Woche konnte der Widerstand dynamisch überwunden werden und führte zu Kursgewinnen auf ein Preisniveau von 2.756 US-Dollar. Am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche ging es dann wieder abwärts.

Korrekturausdehnung möglich

Kurzzeitig könnte die steile Rallye der abgelaufenen Woche mit weiteren Abschlägen zunächst auf 2.600, darunter auf 2.500 US-Dollar quittiert werden. Dieses Niveau würde sich im Übrigen hervorragend für einen Long-Einstieg mit Zielen an den Jahreshochs aus 2020 bei 2.880 Punkten anbieten. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV1FC7 zum Einsatz kommen. Sollte jedoch die Unterstützung von 2.500 US-Dollar nachhaltig wegbrechen, müssten Abschläge zunächst auf 2.390 und darunter auf den EMA 200 bei 2.277 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.