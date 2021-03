BÖRSE TO GO - Kuka, Porsche und Renesas Gastautor: NTG24 | 22.03.2021, 08:16 | 29 | 0 | 0 22.03.2021, 08:16 | Tokio ist heute früh der große Verlierer in Asien. Der japanische Aktienmarkt litt unter einem Brand in einer Halbleiterfabrik, die den Chip-Engpass in der wichtigen japanische Automobilbranche weiter verschärft. Die meisten anderen Börsenplätze in … Tokio ist heute früh der große Verlierer in Asien. Der japanische Aktienmarkt litt unter einem Brand in einer Halbleiterfabrik, die den Chip-Engpass in der wichtigen japanische Automobilbranche weiter verschärft. Die meisten anderen Börsenplätze in …



Tokio ist heute früh der große Verlierer in Asien. Der japanische Aktienmarkt litt unter einem Brand in einer Halbleiterfabrik, die den Chip-Engpass in der wichtigen japanische Automobilbranche weiter verschärft. Die meisten anderen Börsenplätze in der Region starteten positiv in die neue Woche. Die Futures entwickeln sich vor Eröffnung der europäischen Vorbörse noch sehr durchwachsen. Der DAX-Future sinkt um -0,24 % auf 14.607 Punkte, der S&P 500 Future sinkt leicht um -0,02 % auf 3.898 Punkte und der Nasdaq-Future steigt um 0,57 % auf 12.917 Punkte.Anzeige:In Frankfurt nahmen die Anleger vor dem Wochenende ihre Gewinne mit. Alle wichtigen deutschen Benchmarks gaben deutlich ab, wobei der MDAX Index mit einem Minus von -1,10 % auf 31.622,55 Punkte die Liste der Verlierer anführte. Der DAX sank um -1,05 % auf 14.621,00 Punkte und der SDAX gab -0,96 % auf 15.295,30 Punkte ab. Der TecDAX konnte sich mit einem Verlust von -0,80 % auf 3.372,76 Punkte noch am besten halten. ...

