Disclaimer

LYNX Chevron, Exxon und Royal Dutch Shell: Was kommt jetzt nach der Korrektur? In den letzten beiden Monaten ging es mit den führenden Öl-Aktien stetig nach oben. Auch der Kurs der Chevron-Aktie kannte bis zur vorigen Woche kein Halten. Doch an der Börse gibt es bekanntlich keine Einbahnstraßen.