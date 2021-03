^ DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

22.03.2021 / 08:45

Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

22. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat verschiedene Optionen zur weiteren Finanzierung des Wachstums evaluiert und beschlossen sich auf die Finanzierung durch Fremdkapital zu konzentrieren. Aufgrund des starken indikativen Interesses von Anleiheinvestoren plant MGI die Finanzierung anstehender M&A-Möglichkeiten durch die Emission zusätzlicher Anleihen in Höhe von bis zu EUR 40 Mio., welche laut Prospekt im Rahmen einer Aufstockung der im November letzten Jahres begebenen Anleihen (SE0015194527) zulässig ist. Die Erlöse aus der Folgeemission sollen für zukünftiges organisches Wachstum verwendet werden, wobei außerdem eine gute Pipeline an potenziellen Akquisitionen vorhanden ist.



Wie am 18. Februar angekündigt hat der Vorstand der Media and Games Invest in den vergangenen Wochen verschiedene Finanzierungsoptionen evaluiert, um - zusätzlich zum starken Cashflow aus dem operativen Geschäft - das schnelle organische und M&A-getriebene Wachstum weiter zu finanzieren. Aufgrund der guten indikativen Rückmeldungen der Anleiheinvestoren in Kombination mit der guten Entwicklung der MGI-Anleihe, die derzeit deutlich über par handelt, hat sich das Board entschieden das Volumen der bestehenden Anleihe 2020/2024 zu erhöhen.