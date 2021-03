BAWOAG PROJEKTENTWICKLUNGEN

Baugenehmigung für innovatives Seniorenwohnkonzept Ein Meilenstein ist die erteilte Baugenehmigung an der Rossbachstraße in Dortmund. Der Baubeginn des modernen Objektes, mit einem interessanten Mix aus Orthopädiezentrum (Fläche ca. 830qm), betreutes Wohnen mit rund 1.200qm sowie circa 350qm Wohnfläche erfolgt -wie geplant- im April des laufenden Jahres. Der Orthopädie- und der Pflegedienst haben jeweils einen Mietvertrag über zehn Jahre (zusätzlich mit Optionen für weitere zehn Jahre) abgeschlossen. Sehr gut angenommen wird das zeitgemäß gehobene Konzept der zwei Senioren-Wohngemeinschaften, mit Gemeinschaftsflächen und insgesamt 24 Einheiten.

Haus der Immobilie in der nächsten Entwicklungsphase



Die genehmigte Bauvoranfrage für das "Haus der Immobilie" am Westfalendamm, Dortmunds Top-Adresse für Büroobjekte, welches gleichzeitig der zukünftige Unternehmenssitz der BAWOAG wird, ist ein weiterer Beleg für die attraktive Objekt-Pipeline. Die Gesellschaft setzt an dieser prominenten Stelle die Errichtung einer Büroimmobilie um. Auf über 2.000qm entsteht ein Kompetenzzentrum für den Immobilienbereich. Das besondere, auf rund 200qm des Objektes wird es Flächen für Start-ups geben, die im Immobilienbereich agieren. Somit wird dieses neue Bürogebäude zu einem Zentrum für den Austausch und das Netzwerk im Immobilienbereich. Auch die verbliebenen Flächen sollen präferiert an Immobiliengesellschaften vermietet werden.

Luxuswohnungen in Toplage

Eine Erfolgsmeldung liefert die WW Neubau West GmbH, eine 50 Prozent Tochter der BAWOAG. Auf einem Grundstück im aktuell besten Wohnviertel Dortmunds - Lücklemberg -sind nach der positiven Bauvoranfrage nun die finalen Bauantragsplanungen abgeschlossen. Auf einem ehemaligen Villengrundstück mit einer Fläche von ca. 1.366qm entstehen sechs exklusive Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 830qm im Stil einer Stadtvilla mit acht Tiefgaragenstellplätzen und attraktiver Südausrichtung.

Im Brombeerfeld Frankfurt

Mit großen Schritten geht es bei dem laufenden Bauprojekt der BAWOAG 50-Prozent-Tochter WW Neubau GmbH in Frankfurt Kalbach voran. Auf dem attraktiven Baugrundstück sind die Rohbauarbeiten für das Mehrfamilienhaus, mit 5 Eigentumswohnungen, voll im Zeitplan.

Namensänderung in BAWOAG GmbH & Co. KGaA



Die dynamische Unternehmensentwicklung der vergangenen Jahre hat zu einer weiteren Neuerung geführt. Die Aktivitäten der BAWOAG wurden in den letzten Jahren, ergänzend zur Gesamtstrategie, über die reine Schaffung von barrierefreiem Wohnraum hinzu einem breiter aufgestellten Bestandshalter und Projektentwickler erweitert. Dieser Erweiterung wird nun auch im Namen der Gesellschaft Rechnung getragen. Der Name wurde von WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA in BAWOAG GmbH & Co. KGaA geändert.

Über die BAWOAG



Die in Bochum ansässige BAWOAG GmbH & Co. KGaA investiert seit 2010 schwerpunktmäßig in der Metropolregion Ruhrgebiet.

Der Bestand besteht aus:

300 Mieteinheiten, 850 Stellplätzen, 15.500qm Wohnfläche, 14.000qm Gewerbefläche und 6.500qm in der Projektentwicklung.

Die BAWOAG plant in den kommenden Jahren den Bestand auszubauen und den eingeschlagenen Wachstumskurs mit der Akquisition von Immobilien in der Region fortzusetzen.



BAWOAG GmbH & Co. KGaA

Telefon: +49 234 528618- 62

www.bawoag.de

Büro:

Dortmund Westfalendamm 78, 44141 Dortmund

Bochum Nöckerstraße 37f, 44879 Bochum

