Wasser: Das unverzichtbare Gut

Der Weltwassertag findet jedes Jahr am 22. März statt. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Valuing Water“, dem Wert des Wassers. Aufgerufen wurde er erstmals im Jahr 1993 von den Vereinten Nationen (VN). Er soll an die wichtigste Ressource des Lebens, das Wasser, erinnern und die Menschen dazu auffordern, sich Gedanken zum lebenswichtigen Gut Wasser zu machen. Dies umfasst nicht nur finanzielle Gesichtspunkte, sondern vielmehr ökologische, soziale und kulturelle.

Wasser ist knapp und essentiell

Da es sich bei Wasser um eine begrenzte Ressource handelt, muss sie geschätzt und gleichermaßen geschützt werden. Durch den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum, die wirtschaftliche Entwicklung und den sich ändernden Konsum hat sich der weltweite Wasserverbrauch in den vergangenen Jahren versechsfacht und nimmt im Jahr um etwa 1 Prozent zu. In den Regionen, in denen derzeit nur wenig Wasserressourcen zur Verfügung stehen, wird es immer mehr zu einer Wasserknappheit kommen. Der Klimawandel mit extremen Ereignissen wie Hitzewellen, Regenfällen und Stürmen trägt seinen Teil dazu bei.