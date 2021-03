WARBURG RESEARCH belässt BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen und einer Analystenkonferenz von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister wolle auf dem Wachstumspfad bleiben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schob seine Bewertungsbasis nach vorne./agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben