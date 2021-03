WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Analyst Oliver Schwarz hob das Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie zwar von 30 auf 32 Euro an, ihm reicht aber das Restpotenzial des Kurses nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus. Insgesamt lobt er aber die stete Entwicklung des Chemiekonzerns./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.