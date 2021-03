Pünktlich zum heutigen Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder über die 100er Marke gestiegen.

Angesichts der anstehenden Verschärfungen der Lockdown-Maßnahmen könnte das Pendel am Aktienmarkt in der neuen Handelswoche kurzfristig wieder stärker in Richtung Technologie ausschlagen, während sich die Gewinnmitnahmen bei Value-Aktien zunächst fortsetzen dürften. Die Sektor-Rotation dürfte allerdings nur eine kurze Pause einlegen.

Lockerungen dürfte also das Wann, Wo und Wie der „Notbremse“ die Gespräche dominieren. Und auch alle Mallorca-Urlauber könnten sich zu früh gefreut haben. Gestern noch hob der erste TUI-Flieger auf die Insel ab, heute fällt wegen wieder drohender Rück- und Einreisebeschränkungen die Aktie um weitere sieben Prozent. Die Rückkehr Deutschlands in zumindest ein bisschen mehr Normalität rückt beim derzeitigen Infektionsgeschehen um Wochen, wenn nicht gar Monate in die Zukunft.

Denn übergeordnet bleibt das Umfeld für Value-Aktien positiv. Stärker als die Bund-Länder-Konferenz wiegt an der Börse noch immer die Angst vor Inflation. Zwar haben die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank Signale ausgesendet, dass sie keine problematische Inflation erwarten. Die Märkte misstrauen aber dem Versprechen der Zentralbanken, bei weiter und irgendwann auch schneller steigenden Preisen wie versprochen die Füße tatsächlich still halten zu können. In den USA gibt es in dieser Woche mehrere große Anleiheauktionen. Diese könnten frischen Schwung in die Zinsentwicklung bringen, die derzeit von vielen Anlegern beäugt wird.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

