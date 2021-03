Warburg Invest AG: Drei neue Werte für den WI Global Challenges Index-Fonds

Halbjährliche Rebasierung des Index abgeschlossen

Drei neue Werte aufgenommen

Erweiterte ESG-Anforderungen führen zum Verkauf zweier Langzeitwerte

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der WI Global Challenges Index-Fonds (DE000A1T7561 [P]; DE000A0LGNP3 [I]) von der Warburg Invest AG hat die halbjährige Rebasierung des zugrundeliegenden Index nachvollzogen. Neu aufgenommen wurden der US-amerikanische Finanzdienstleister Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc., das norwegische Solarenergieunternehmen Sctec ASA sowie der britische Wasser- und Abwasserdienstleister Severn Trend Plc.Mit Aviva und Shimano verliert der Index zwei Titel aus seinem Portfolio, welche bereits seit Auflage im September 2007 im Bestand waren. Hain Celestial Group Inc. - im März 2012 aufgenommen - hat ebenfalls den Index verlassen."Die strengeren Vorgaben und höhere Transparenz bei Unternehmensanalysen im Themenbereich Nachhaltigkeit führen auch zu steigenden Anforderungen an Unternehmen bei ihrem Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die Indexanalyse hat gezeigt, dass hier andere Unternehmen besser aufgestellt sind. Insofern ist es nur konsequent, wenn die drei Werte, auch wenn sie schon lange im Index und damit auch in unserem Fonds enthalten waren, ausgetauscht werden. Die langfristige, gute Performance belegt eindrucksvoll, dass diese konsequente Ausrichtung an Nachhaltigkeitsqualität funktioniert", so Fondsmanager Jens Pludra.Nach Angaben von Morningstar lag per 15.03.2021 die Performance der Privatanlegertranche des WI Global Challenges Index-Fonds in den letzten fünf Jahren bei +13,36 Prozent p.a. [1] . Dank dieser langfristig positiven Wertentwicklung zählt der Fonds zu einer relativ kleinen Gruppe von Fonds, die im Ranking von Morningstar über das höchste Rating sowohl von fünf Sternen für risikoangepasste Rendite [2] als auch von fünf Globen für Nachhaltigkeit [3] verfügen.