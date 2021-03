Lektionen und Perspektiven aus dem Crash-Jahr 2020

von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM



Die nun einjährige Corona-Krise hatte und wird weiterhin viele Auswirkungen haben. Der technologische Wandel beschleunigte sich, da neue Wege gefunden werden mussten, damit unsere Volkswirtschaften funktionieren. Derweil rückte die De-Industrialisierung, die in den meisten europäischen Ländern seit Jahrzehnten stattfindet, unsere Abhängigkeit von großen Produktionszentren in Schwellenländern in den Vordergrund.

Darüber hinaus hat diese Krise das Brüsseler Haushaltsdefizit-Dogma scheinbar erschüttert. Das, wovor die Europäische Zentralbank seit vielen Jahren warnt, ist nun mit Budgethilfen in fast beispiellosem Ausmaß Realität. Das gilt für die meisten Industrieländer, allen voran die USA. Ein weiteres Dogma, das der Krise zum Opfer fiel, ist das der Schuldenvergemeinschaftung in der Eurozone. Tatsächlich wird der "Next Generation EU Recovery Fund" zum europäischen Aufschwung beitragen, indem zum Ärgernis einiger nordeuropäischen Länder solche Regionen gestärkt werden, die am meisten von dieser Krise betroffen sind.

Dank der umfangreichen Regierungsmaßnahmen (die deutlich größer als 2008 sind), verbessert sich die makroökonomische Situation merklich. Für 2021 wird ein globales Wachstum von etwa sechs Prozent erwartet. Auch die Gesundheitssituation verbessert sich durch vermehrtes Impfen, was eine allmähliche Wiederbelebung der Wirtschaft zwischen dem zweiten und dritten Quartal wahrscheinlich macht. Berücksichtigt man die Ersparnisse der Verbraucher, so stehen die Chancen gut, dass sich diese Wachstumsprognosen in den kommenden Monaten weiter verbessern werden. Diese guten Nachrichten haben sich natürlich auch auf die Finanzmärkte ausgewirkt: Die Aktienmärkte legten kräftig zu, die Rohstoffe stiegen ebenfalls stark an und die Anleihemärkte verzeichneten in den letzten Wochen einen Kursanstieg.