^ DGAP-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt

22.03.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (DARUNTER PUERTO RICO, DIE USAMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST, ODER AN PERSONEN, DIE IN SOLCHEN JURISDIKTIONEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

/



Drägerwerk AG & Co. KGaA gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt

22 März 2021. Drägerwerk AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft") gibt heute das Ergebnis ihrer am 1. März 2021 bekannt gegebenen Einladung an berechtigte Inhaber ihrer ausstehenden 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) (die "Genussscheine") bekannt, ihre Genussscheine der Gesellschaft zum Kauf anzudienen.



Diese Bekanntgabe erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und sollte mit dem von der Gesellschaft in Englischer Sprache erstellten Tender Offer Memorandum vom 1. März 2021 (das "Tender Offer Memorandum") gelesen werden. In dieser Bekanntmachung als definiert gekennzeichnete Begriffe, die darin jedoch nicht definiert sind, haben die ihnen im Tender Offer Memorandum zugewiesene Bedeutung.



Die Gesellschaft hat Angebote in Höhe des in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Nennwerts angenommen und dabei einen Skalierungskator von 85 % angewandt:



ISIN/WKN Nennbetrag pro Kaufpreis pro Zu zahlender Genussschein Genussschein Gesamtbetrag DE0005550719/ EUR 25,56 EUR 542,00 EUR 555071 100.015.260,00 Das Angebot begann am 1. März 2021 und endete am 19. März 2021 um 17 Uhr (CET). Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 25. März 2021 (der "Abwicklungstag").