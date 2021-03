WIESBADEN (ots) -



- Umsatz im Gastgewerbe lag im Zeitraum von März 2020 bis Januar 2021 real

(preisbereinigt) um 47,1 % unter dem des Vorjahreszeitraums

- Hotels, Gasthöfe und Pensionen verzeichneten im selben Zeitraum ein Minus von

real 57,0 %

- Zahl der Beschäftigten von März 2020 bis Januar 2021 um 19,2 % gegenüber

Vorjahreszeitraum gesunken

- Vor der Corona-Krise: Gastgewerbeumsatz rund 100 Milliarden Euro; zwei Drittel

der Beschäftigungsverhältnisse mit einem Bruttostundenverdienst unterhalb der

Niedriglohngrenze



Nach mehrmonatigen Schließungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens wird

über eine schrittweise Wiederbelebung des Gastgewerbes diskutiert. Hotels,

Restaurants und Cafés leiden seit März 2020 unter den Folgen der

Corona-Pandemie. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der

Umsatz im Gastgewerbe insgesamt im Zeitraum von März 2020 bis Januar 2021 real

(preisbereinigt) um 47,1 % unter dem des Vorjahreszeitraums.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 gab es noch keinen Monat, in dem dieUmsätze im Gastgewerbe real wieder das Niveau des jeweiligen Vorjahresmonatserreichten. Besonders hoch waren die Einbrüche in den Lockdown-Monaten April2020 und Dezember 2020 mit -74,7 % beziehungsweise -71,1 %. In dieser Zeit warendie Gaststätten bis auf Abhol- und Lieferangebote geschlossen, Hotels durftenallenfalls Geschäftsreisende beherbergen. Doch auch die weitreichendenLockerungen der Pandemie-Beschränkungen während der Sommermonate brachten keinevollständige Erholung für die Branche: Auch im August 2020, dem für dasGastgewerbe umsatzstärksten Monat des vergangenen Jahres, wurde 20,5 % wenigerumgesetzt als im August 2019.Hotels und Getränkeausschank besonders stark betroffenDabei trafen die Umsatzeinbußen die einzelnen Bereiche in Gastronomie undBeherbergung unterschiedlich stark: In der Beherbergung fiel der Umsatzverlustin diesem Zeitraum mit -54,8 % besonders hoch aus. In der Gastronomie gingen dieUmsätze von März 2020 bis Januar 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42,7 %zurück. Das Ausbleiben ausländischer Gäste und der Wegfall vonGroßveranstaltungen und Messen machte sich vor allem bei Hotels, Gasthöfen undPensionen bemerkbar: Hier gingen die Umsätze von März 2020 bis Januar 2021 umreal 57,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Dagegen fiel im selbenZeitraum das Minus bei Ferienunterkünften und ähnlichen Beherbergungsstätten mit41,8 % etwas geringer aus. Die Betreiber von Campingplätzen konnten dank