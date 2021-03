Rentschler Biopharma und Leukocare erweitern Angebot mit einem gemeinsamen U.S.-Standort

- Leukocare eröffnet Niederlassung am U.S.-Standort von Rentschler Biopharma - Nutzung von gemeinsamen Strukturen und Nähe zu U.S.-Kunden wird ermöglicht

- Kundenorientierter Ansatz und Integration von best-in-class Formulierungen während des gesamten Entwicklungsprozesses schaffen erheblichen Mehrwert und beschleunigen Markteintritt

- Unternehmen feiern vier Jahre erfolgreiche strategische Allianz für biopharmazeutische Entwicklung und Arzneimittelformulierung

Laupheim und Martinsried sowie Milford, MA, USA, 22. März 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, und Leukocare AG, ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von biopharmazeutischen Formulierungen spezialisiert hat, begehen das vierjährige Bestehen ihrer strategischen Allianz. Das Bündnis wurde 2017 geschlossen und kürzlich auf die USA erweitert. Es integriert erstklassige, maßgeschneiderte Formulierungsentwicklung in jeden Schritt des Herstellungsprozesses und trägt dazu bei, die Herausforderungen bei der Entwicklung zunehmend komplexer Biopharmazeutika effizient zu bewältigen. Kunden profitieren von dieser Allianz durch kürzere Entwicklungszeiten, Kosteneinsparungen und potenziell einem zusätzlichen Patentschutz, was zu einem Wettbewerbsvorteil und verbesserter Kundenzufriedenheit führt.

Während dieser letzten vier Jahre konnte die Allianz eine große Anzahl an Projekten für Kunden weltweit erfolgreich abschließen. Die Palette reicht von der Herstellung monoklonaler Antikörper über die Entwicklung innovativer multispezifischer Formate bis hin zur Herstellung neuartiger Enzyme und Gerüstproteine. Die Projekte umfassen sowohl frühe als auch späte Entwicklungsprogramme, was die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der maßgeschneiderten gemeinsamen Lösungen unterstreicht. Durch die von Leukocare eröffneten Entwicklungslabore in den Räumlichkeiten von Rentschler Biopharma im Großraum Boston können die beiden Unternehmen nun sowohl in den USA als auch in Europa eng und nahtlos zusammenarbeiten.