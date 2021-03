Fazit der Analysten: „Obwohl die Nachfrage und die Preise durch COVID-19 stark beeinträchtigt wurden, erwirtschaftete Norske Skog in seinem Kerngeschäft der Herstellung von Publikationspapier einen positiven operativen Cashflow. Darüber hinaus wird die Gesellschaft Investitionen in Höhe von ca. 400 Mio. Euro vornehmen, um zwei Papiermaschinen auf die Produktion von Verpackungen aus erneuerbaren Rohstoffen (Wellpappe) umzustellen sowie eine Anlage zur Energiegewinnung aus Abfall zu errichten und erschließt sich damit einen Wachstumsmarkt. In Verbindung mit dem wachsenden Geschäftsbereich der Biochemie setzt das Unternehmen zukünftig auf nachhaltige Geschäftsbereiche mit positiven Wachstumsraten.“

INFO: Norske Skog ASA mit Sitz in Oslo, Norwegen, ist ein weltweit führender Hersteller von Zeitungsdruckpapier und Papier für Zeitschriftenpublikationen. Die Gruppe beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und ist in fünf Ländern aktiv.

Norge Skog-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor +550 bps; Euribor floor 0%) der Norske Skog ASA mit einem Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro hat eine fünfjährige Laufzeit (02.03.2021 bis 02.03.2026). Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich am 02.03., 02.06., 02.09. und 02.12. Die Anleihe ist nach norwegischem Recht begeben und am Open Market der Börse Frankfurt notiert.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 02.03.2024 zu 102,20%, ab 02.03.2025 zu 101,10% und ab 02.09.2025 zu 100,55% des Nennbetrages verankert. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit seitens der Gläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels oder De-Listing der Norske Skog-Aktie zu 101,0% des Nennbetrags. Mit der Anleihe sind ein erstrangiges Pfandrecht über das Treuhandkonto, ein Pfandrecht über Unternehmensanteile, Maschinen und Grundstücke sowie umfassende Garantien zur Besicherung der Gläubiger verbrieft. Darüber hinaus verpflichtet sich die Emittentin zur Einhaltung einer Ausschüttungsbeschränkung, der Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote von 25%, der Haltung einer Liquidität von min. 100 Mio. NOK (umgerechnet aktuell ca. 9,7 Mio. Euro) und einem Zinsdeckungsgrad von >= 25.

Finanzkennzahlen

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 war für die Norske Gruppe vor allem durch Covid-19 geprägt. Durch den weltweiten Lockdown sank die Nachfrage nach Publikationspapier rapide, zusätzlich hatten die Unternehmen der Papierproduktion Schwierigkeiten, das eigene Angebot anzupassen, was die Verkaufspreise negativ beeinflusste. Sinkende Nachfrage und sinkende Preise führten dazu, dass der Umsatz der Gesellschaft von 12,2 Mrd. NOK in 2019 auf 9,2 Mrd. NOK (umgerechnet aktuell ca. 906,8 Mio. Euro) zurückging. Zugute kommt der Norske Gruppe aber, dass sie eine flexible Kostenbasis aufweist. So konnte sie von den niedrigeren Rohstoffpreisen profitieren und das EBITDA mit 736 Mio. NOK (umgerechnet aktuell ca. 72,5 Mio. Euro) in 2020 positiv gestalten (Vorjahr: 1,9 Mrd. NOK). Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 451 Mio. NOK, welche auf den erheblichen Nachfragerückgang nach Publikationspapier zurückzuführen sind, der über den strukturellen Rückgang nach der Covid-19-Pandemie hinausgeht sowie Verluste aus Finanzinstrumenten bei Rohstoffkontrakten und darin eingebetteter Derivate (-1,1 Mrd. NOK) führten zu einem operativen Verlust in Höhe von 1,3 Mrd. NOK (umgerechnet aktuell ca. 128,13 Mio. Euro) nach einem Gewinn von 2,4 Mrd. NOK im Vorjahr.

Norske Skog plant zur Verbesserung des Kerngeschäfts konzernweit Margenschutzprogramme mit Kosteneinsparungsinitiativen von ca. 200-250 Mio. NOK, die aus angekündigten Kapazitätsschließungen, Effizienzinvestitionen und Kostensenkungsprogrammen bestehen, um so die Ertragslage des Kerngeschäfts auch in Zukunft profitabel zu gestalten.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

Zum Thema

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Norske Skog-Anleihe 2021/26 (A3KL8G)

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 4,50%-Wolftank-Minibond (A3KL8U)

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS kauft Anleihen von Mutares SE (A254QY) und Progroup AG (A2G8WA)

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Anleihen-Barometer: Neue Anleihe 2021/26 von Norske Skog (A3KL8G) erhält 3,5 Sterne erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.