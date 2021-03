Alternative Investments: Karuizawa Whisky

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Karuizawa Whisky.

Auch Auktionshäuser mussten sich auf die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie einstellen. Was liegt also näher, als Auktionen online abzuhalten.

Im Frühjahr 2020 fand die größte Online-Auktion von Spirituosen statt, die Sotheby’s Hongkong jemals organisiert hatte. Neben traditionellem schottischen Whisky standen auch japanische Whiskys und die chinesische Spirituose Maotai im Fokus. Darunter auch eine Flasche Whisky der im Jahr 2011 geschlossenen japanischen Brennerei Karuizawa. Entsprechende Whiskys sind inzwischen regelmäßiger Gast auf Auktionen. Ab und an bieten Händler auch noch über Amazon* Einzelstücke von Karuizawa an.

Rarität von der Brennerei Karuizawa

Zu den Hauptattraktionen der Auktion im Frühjahr 2020 gehörte jedenfalls eine besondere Flasche Whisky der japanischen Brennerei Karuizawa: Eine 50 Jahre alte Flasche Karuizawa „Aqua of Life“. Diese wurde für 434.000 Hongkong Dollar (umgerechnet ca. 52.000 Euro) verkauft.

Es geht jedoch deutlich teurer. Seit März 2020 hält Karuizawa den Weltrekord bei japanischen Whiskys, als eine Flasche „Zodiac Rat“ (52 Jahre) für umgerechnet 410.000 Euro bei Sotheby’s in London versteigert wurde.

