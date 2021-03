Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE-FLASH DZ Bank hebt Nokia auf 'Halten' - Fairer Wert 3,50 Euro Die DZ Bank hat Nokia von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 3,15 auf 3,50 Euro angehoben. Analyst Ingo Wermann lobt in einer am Montag vorliegenden Studie die hohen Investitionen der Finnen in Forschung und Entwicklung. Sie …