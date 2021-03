Berlin (ots) - E-Commerce ist im 26. Jahr seines Bestehens in Deutschland zum

starken Treiber von Wohlstand und Arbeit geworden und trägt jährlich allein

schon 100 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Über die direkt

zurechenbaren Umsätze und Gewinne hinaus stimuliert E-Commerce Wachstum auf

allen Handelsstufen, bei Lieferanten und Dienstleistern. Vor allem aber mehrt

E-Commerce den gesellschaftlichen Wohlstand, wie eine aktuelle Studie des

Forschungsinstituts Copenhagen Economics (CE) im Auftrag des Bundesverbandes

E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) erstmals berechnet hat.



Die E-Commerce Branche beschäftigt direkt und indirekt über 1,2 Millionen

Menschen (1.256.400 Beschäftigte und damit nur etwas weniger als die

Automobilindustrie in Deutschland mit 1.283.000 Beschäftigten), wobei auf 100

neue Arbeitsplatze im E-Commerce weitere 66 im Umfeld entstehen. Mit 100

Milliarden Euro an Wertschöpfung trägt der Sektor außerdem fast drei

Prozentpunkte (2,9) zum Bruttoinlandsprodukt bei, so die Studie. Zum Vergleich:

Der Beitrag zum BIP durch die deutsche Automobilindustrie liegt mit 4,9 nur 2

Prozentpunkte höher.







wichtige, jetzt messbare Beiträge für das Gemeinwohl. Er ist Bestandteil und

Treiber der tiefgreifenden digitalen Transformation der deutschen Wirtschaft" ,

sagt Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands, Cairo AG.

"Eine klare Trennung von Online und Offline wird auf allen Handelsstufen immer

seltener. Die verschiedenen Wege ergänzen sich vielmehr. Gerade auch während des

Lockdowns hat der E-Commerce den betroffenen Unternehmen helfen können, ihre

Kunden weiter zu erreichen."



Dabei spielten auch Marktplätze wie

wichtige Rolle, indem sie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstieg

in den Online-Handel erleichterten.



Gerade kleine und mittelständische Unternehmen profitieren vom E-Commerce in

besonderem Maße: Bei ihnen liegt der Anteil des Online-Vertriebs am Umsatz um

zehn Prozentpunkte über dem Mittelwert.



"E-Commerce fördert die Vielfalt, denn kleine Unternehmen können mit nur

geringen Eintrittshürden in den Onlinehandel starten. Digital werden zusätzliche

Kunden unabhängig vom Standort angesprochen, bedient und gebunden . Auch das

Unternehmen, das ich leite, wurde von inhabergeführten Fachgeschäften gegründe,

um gemeinsam Versandhandel und jetzt E-Commerce zu betreiben. Qualität, Service

und eine persönliche Handschrift führen auch und gerade im Onlinehandel zum

Erfolg. Es ist an der Zeit, dass die Politik die reale Veränderung in der Seite 2 ► Seite 1 von 2



" Der E-Commerce verändert als Innovator die Handelsbranche und leistetwichtige, jetzt messbare Beiträge für das Gemeinwohl. Er ist Bestandteil undTreiber der tiefgreifenden digitalen Transformation der deutschen Wirtschaft" ,sagt Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands, Cairo AG."Eine klare Trennung von Online und Offline wird auf allen Handelsstufen immerseltener. Die verschiedenen Wege ergänzen sich vielmehr. Gerade auch während desLockdowns hat der E-Commerce den betroffenen Unternehmen helfen können, ihreKunden weiter zu erreichen."Dabei spielten auch Marktplätze wie Amazon , Mercateo, Otto.de oder Zalando einewichtige Rolle, indem sie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstiegin den Online-Handel erleichterten.Gerade kleine und mittelständische Unternehmen profitieren vom E-Commerce inbesonderem Maße: Bei ihnen liegt der Anteil des Online-Vertriebs am Umsatz umzehn Prozentpunkte über dem Mittelwert."E-Commerce fördert die Vielfalt, denn kleine Unternehmen können mit nurgeringen Eintrittshürden in den Onlinehandel starten. Digital werden zusätzlicheKunden unabhängig vom Standort angesprochen, bedient und gebunden . Auch dasUnternehmen, das ich leite, wurde von inhabergeführten Fachgeschäften gegründe,um gemeinsam Versandhandel und jetzt E-Commerce zu betreiben. Qualität, Serviceund eine persönliche Handschrift führen auch und gerade im Onlinehandel zumErfolg. Es ist an der Zeit, dass die Politik die reale Veränderung in der