DAX – Patt zwischen Optimisten und Pessimisten

Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche schwankend präsentiert. Auf der einen Seite zeigten sich vielen Anleger wegen der steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise und der zeitweiligen Unterbrechung der Impfkampagne mit dem Wirkstoff von AstraZeneca besorgt. Auf der anderen Seite trieben gut ausgefallene Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung nach der Pandemie die Kurse an. Auch die US-Notenbank Fed lieferte Aufwärtsimpulse. Diese hob ihre Wirtschaftswachstums- und Preisprognosen an, signalisierte aber gleichzeitig ein Festhalten an ihrer aktuell sehr lockeren Geldpolitik. Vor dem Wochenende ging die Risikoneigung der Marktteilnehmer zurück, viele realisierten zuvor gemachte Gewinne. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München vor.