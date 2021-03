---------------------------------------------------------------------------

Sixt Leasing SE: Herr Donglim Shin wird neuer Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE



Pullach, 22.03.2021 - Der Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE hat in seiner heutigen Sitzung Veränderungen im Vorstand der Sixt Leasing SE beschlossen.

Herr Donglim Shin wird mit Wirkung ab dem 1. Juli 2021 als neuer Vorstandsvorsitzender in den Vorstand der Sixt Leasing SE berufen. Er war in den letzten drei Jahren als Vorstandsvorsitzender bei Hyundai Capital Canada tätig und hat langjährige Fachexpertise in den Bereichen Automobilfinanzierung und Leasing. Die Bestellung von Herrn Donglim Shin und der Abschluss des damit einhergehenden Vorstandsanstellungsvertrags stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Herr Michael Ruhl, wird mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Sixt Leasing SE ausscheiden. Bis zur Wirksamkeit der Bestellung werden Herr Shin als Generalbevollmächtigter und Herr Ruhl die Übergangsphase gemeinsam gestalten.



Kontakt:

Stefan Vogel

Investor Relations

Email: ir@sixt-leasing.com

Tel: +49 89 74444 5169



