JPMORGAN belässt BARCLAYS auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Raul Sinha

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 2,1

Kursziel alt: 1,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 190 auf 210 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung britischer Banken dürfte enden und Barclays bleibe sein "Top Pick", schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie zu britischen Bankenwerten. Der Ausblick auf Kapitalausschüttungen an die Aktionäre dürfte sich in den nächsten zwölf Monaten deutlich verbessern. Zudem sollten sich die Aussichten für die heimischen Nettozinserträge deutlich aufhellen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2021 / 23:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.