Aushaftendes Volumen 11,2 Mrd., wechselkursbereinigt um fast 80% weniger als 2008



Wien (APA-ots) - Das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Kreditvolumen) an private Haushalte ist 2020 wechselkursbereinigt um 2,1 Mrd. oder -15,5% zurückgegangen. Allein im 4. Quartal betrug der Rückgang 0,6 Mrd. oder -5,0% gegenüber dem Vorquartal. Damit konnte das an private Haushalte aushaftende FX-Kreditvolumen seit Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 und den begleitenden Maßnahmen zur Begrenzung des Risikos bei den bestehenden Krediten wechselkursbereinigt um 37 Mrd. oder -78,5% gesenkt werden. In absoluten Zahlen haften damit noch FX-Kredite an Private im Gegenwert von 11,2 Mrd. aus; zum Höchststand 2006 waren dies 38,8 Mrd. Dies geht aus der Erhebung der FMA zur Entwicklung der FX-Kredite im 4. Quartal 2020 hervor.



Konsequente Begrenzung des Risikos für Banken wie private Haushalte