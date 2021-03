BaFin News BaFin informiert über vorgebliche Finanzmarktaufsichtsbehörden Markets Financial Authority (MFA) und IRBEM Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.03.2021, 11:10 | 33 | 0 | 0 22.03.2021, 11:10 | FRANKFURT (BaFin) -

Der BaFin liegen Informationen und Unterlagen vor, nach denen Anbieter am Kapitalmarkt mit vorgeblichen Regulierungen durch die Markets Financial Authority (MFA; Webseite: mfa.org.uk) und die IRBEM werben. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (22.03.2021)

