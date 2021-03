Sinequa ist Leader im Gartner Magic Quadrant for Insight Engines

Sinequas einzigartige Kombination aus Suche, Künstlicher Intelligenz einschließlich mehrsprachiger natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing = NLP) und umfassender Konnektivität bietet Unternehmen die umfassendste Unternehmenssuche. Auf dieser Grundlage investiert Sinequa weiterhin stark in Innovationen, um globale Organisationen dabei zu unterstützen, informationsgesteuert zu werden. „Wir sind stolz darauf, ein Teil der Transformation des digitalen Arbeitsplatzes zu sein, damit Unternehmen den vollen Wert nutzen können, der in ihren Unternehmensinhalten steckt - sowohl in strukturierten als auch in unstrukturierten“, erklärt Alexandre Bilger, Präsident und CEO von Sinequa. Der Report steht unter https://www.sinequa.com/gartner-magic-quadrant-insight-engines-2021/ zum Download bereit.

In seinem Bericht weist Gartner darauf hin, dass die Magic Quadrant Leaders „eine starke finanzielle Tragfähigkeit und Marktpräsenz aufweisen. Sie verfügen über solide Produkte, die fortschrittliche NLP-Funktionen zur Einbindung von Intentionen und eine breite Auswahl an Architekturen bieten ... Sie sind innovativ und verstehen es, sich auf die Richtungsänderungen des Marktes vorzubereiten.“