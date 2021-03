goldinvest.de Lucpapa Diamond: Kapazität der Diamantmine Mothae steigt um 45% Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 22.03.2021, 11:27 | 59 | 0 22.03.2021, 11:27 | Während sich eine Erholung des Diamantmarktes abzeichnet steigert der australische Diamantproduzent Lucapa seine Kapazitäten. Während sich eine Erholung des Diamantmarktes abzeichnet steigert der australische Diamantproduzent Lucapa seine Kapazitäten. Der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (ASX LOM / WKN A0M6U8) hat die Kapazität seiner Mothae-Mine in Lesotho deutlich gesteigert. Das Expansionsprojekt, das trotz COVID-19 im geplanten Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen wurde, fällt in eine Zeit, in der sich eine Erholung des Diamantmarktes abzeichnet. Lucapa hat die Kapazität der Kimberlitmine um 45% auf rund 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr erhöht. So wurden unter anderem ein neues Förderband und ein neuer Hauptbackenbrecher installiert. Jetzt wird die Verarbeitungsanlage neu kommissioniert und auf die gesteigerte Kapazität hochgefahren, sodass sie ab Anfang des zweiten Quartals kontinuierlich mit dieser betrieben werden kann, so das Unternehmen. Lucapa hält 70% an der Mothae-Mine, während die restlichen 30% bei der Regierung von Lesotho liegen. Bislang wurden auf der Mine ein 215 Karat schwerer sowie ein 101 Karat schwerer Diamant in D-Colour und vom Typ IIa gefunden. Der höchste Durchschnittpreis pro Karat der Mothae-Diamanten lag Anfang des Jahres bei 1.200 USD. Die Mine liegt in den für Diamanten ergiebigen Maluti-Bergen und innerhalb von nur 5 Kilometer Entfernung zur Kimberlitmine mit den höchsten Karat-Durchschnittspreisen weltweit, der Letšeng-Mine von Gem Diamonds. Im ersten Jahr der Produktion, ab Januar 2019, wurden auf der Mothae-Mine Diamanten mit insgesamt über 30.000 Karat gefördert! Lucapa will die Kapazität der Mine zukünftig noch weiter erhöhen, auf 1,8 Mio. Tonnen pro Jahr, indem man einen weiteren, nachgeschalteten Brecher installiert. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und folgen Sie uns auf Twitter! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lucapa Diamond Company entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt. Lucapa Diamond Company Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







