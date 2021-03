Köln (ots) - Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem. Für Gastronomie

und Einzelhandel rücken weitere Lockerungen in weite Ferne. Der Kölner

Gewerbeversicherer mailo macht sich für den Erhalt von Versicherungsschutz in

den stark von der Pandemie betroffenen Branchen stark und bietet 50% Nachlass

auf alle Gastronomie- und Handelstarife im 1. Jahr.



"Aktuell zeichnet sich ein bedenklicher Trend ab. Gastronomen und Einzelhändler

sind gezwungen, radikal ihre Kosten zu senken, um ihr Business zu retten. Und

immer öfter wird auch beim Thema Versicherungen der Rotstift angesetzt.

Irgendwie verständlich, aber gleichzeitig auch eine zusätzliche Gefahrenquelle.

Das muss nicht sein", erklärt Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der

mailo Versicherung AG.





Die Gastronomie und der Einzelhandel haben mit massiven Umsatzeinbußen zukämpfen. Weniger Kunden bedeuten weniger Umsatz. Das ist eine einfache undlogische Rechnung. Es ist jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass wenigerKundenkontakte und geringere Umsätze dazu führen, dass Händler und Gastronomenkeinem versicherungstechnischen Risiko mehr ausgesetzt sind. Denn auch beiBewirtung im Außenbereich, Abholung oder Lieferung von Speisen oder dem Einkaufmit Terminbuchung entstehen Situationen, bei denen bereits kleine Missgeschickeden Geschäftsbetrieb zusätzlich oder sogar in besonderem Maße gefährden können.Und die Produktrisiken sind ebenfalls weiterhin existent."Wir sehen es als Versicherer als unsere Pflicht an, unsereVersicherungslösungen laufend weiterzuentwickeln und an die neuen Gegebenheitenanzupassen - gerade in den aktuellen, sehr herausfordernden Zeiten. In unsererGastronomie-Police wurde die Lieferung von Speisen mit in den Schutzaufgenommen. Auch unsere Absicherung gegen Betriebsschließung hat ein Updateerfahren und bietet nun auch Schutz gegen Covid-19 und Mutationen -selbstverständlich nach GDV-Standard. Auch bei der Absicherung für Einzelhändlerhaben wir zeitgemäß nachgebessert: Umsätze aus dem Onlinehandel sind bis zueinem Umsatzanteil von 50% kostenfrei mitversichert. Wir haben auf derProduktseite sehr viel getan, aber manchmal reicht das allein nicht aus", fügtUebing hinzu.Die Versicherungsprämie bemisst sich in der Regel an der Betriebsgröße und denerwirtschafteten Umsätzen. Die Prämie für das neue Versicherungsjahr solltedaher bei vielen Betrieben Corona-bedingt niedriger ausfallen. Aber vieleGastronomen und Einzelhändler können und wollen sich die Prämie für die