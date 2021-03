Bilanz 2020: MERKUR PRIVATBANK wächst weiter in Finanzierung und Vermögensanlage

Erfolgreiche Integration des Bankgeschäfts der Bank Schilling / Starkes Jahresergebnis trotz erhöhter Risikovorsorge

München, 22. März 2021 - Die MERKUR PRIVATBANK konnte ihren Wachstumskurs 2020 auch in einem herausforderndem Marktumfeld in allen Geschäftsbereichen erfolgreich fortsetzen. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme von Teilen der Bank Schilling im Oktober 2019 verzeichnet die MERKUR PRIVATBANK jetzt eine Bilanzsumme von 2,67 Mrd. EUR (2019: 2,31 Mrd. EUR) und ist damit die größte inhabergeführte Privatbank Süddeutschlands. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um beachtliche 11,3 Mio. EUR und betrug zum Jahresabschluss 19,3 Mio. EUR.

"Wir haben bei der Übernahme von Anfang an nicht auf die Hebung von Kostenvorteilen gesetzt, sondern auf die Verstärkung von Wachstumsmöglichkeiten. Damit sind wir wieder einmal mit Erfolg gegen den Strom geschwommen. Trotz enormen Mehrbelastungen durch die Integration und eines volatilen Marktumfeldes konnten wir in der Finanzierung und Vermögensanlage beachtlich wachsen", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

In der Vermögensanlage haben sich die Assets under Management um stolze

287,7 Mio. EUR erhöht und betrugen zum Jahresabschluss insgesamt 2,54 Mrd. EUR. Im Finanzierungsgeschäft ist das Neugeschäftsvolumen auf 1,55 Mrd. EUR gestiegen (2019: 1,39 Mrd. EUR). Treiber waren vor allem die Bauträger- und Leasingbereiche, die auch in der Corona-Krise weitergewachsen sind. Zum Ende des Jahres betrug das Kreditvolumen der Gesamtbank 2,16 Mrd. EUR (2019: 1,92 Mrd. EUR). Durch den weiteren Ausbau der Kundeneinlagen hat die Refinanzierungsstruktur der MERKUR PRIVATBANK an Stabilität gewonnen.