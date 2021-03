Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach erreichten Zielen mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Phase-III-Lungenkrebsstudie auf "Neutral" belassen. Das Kursziel liegt aktuell bei 310 Franken. Analyst Richard Vosser nannte den Erfolg in einer am …