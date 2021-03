Die Bullen überrennen Volkswagen heute regelrecht. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 232,40 EUR. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund neun Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 252,20 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Volkswagen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 152,94 EUR verläuft. Volkswagen liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.