- COVID-19-Effekt: 2020 stieg die Zahl der Bankkundinnen und -kunden, die überdas Internet und eine App ihre Bankgeschäfte erledigen, um drei Millionen unddamit um doppelt so viel wie noch 2019- Dennoch: weiteres Potenzial von über 20 Millionen; Deutschland in Europa nurnoch auf Rang 15- Wachstumschancen in einkommensschwächeren und bildungsferneren Schichten sowiehöheren Altersgruppen- Traditionelle Bargeldinfrastruktur in fünf Jahren um 25 Prozent rückläufig- Einzelhandel trägt gleichzeitig erheblich zur verbesserten BargeldversorgungbeiDigitales Banking hat durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schuberhalten. So haben 2020 drei Millionen Menschen mehr als im Vorjahr ihreBankgeschäfte über das Internet sowie eine Banking-App getätigt. Das entsprichteinem Wachstum von vier Prozentpunkten. Zugleich wird deutlich, dass digitalesBanking seinen Höhepunkt in Deutschland noch lange nicht erreicht hat. Vielmehrergibt sich laut Studie der ING Deutschland gemeinsam mit Barkow Consulting einzusätzliches Potenzial von 20,8 Millionen weiteren Nutzerinnen und Nutzern.Trotz Wachstumsschub weiteres PotenzialIm Vergleich zum Vorjahr hat sich das Wachstum digitalen Bankings 2020 fastverdoppelt. Insgesamt wuchs die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer auf 46,8Millionen. Die Nutzungsrate stieg im Vorjahresvergleich um vier Prozentpunkteauf 65 Prozent. Im europäischen Gesamtvergleich landet Deutschland damit nurnoch auf Rang 15. 2007 war es immerhin noch Rang sieben.Blickt man auf die führenden Länder in Europa, offenbart sich noch erheblichesWachstumspotenzial für den deutschen Markt. So betrug die Nutzung in Dänemark2020 bereits 94 Prozent; der Spitzenreiter übertrifft Deutschland damit um 29Prozentpunkte. Unterstellt man für Deutschland dieselbe Nutzungsrate, ergibtsich ein zusätzliches Potential von 20,8 Millionen Menschen.Einkommen, Bildung und Alter entscheidendDie Beliebtheit von filiallosem Banking steigt mit dem Einkommen: WährendHaushalte mit niedrigerem Einkommen digitales Banking nur zu 49 Prozent nutzen,steigt dieser Wert mit höherem Einkommen bis auf 77 Prozent an. Das größteWachstumspotenzial ergibt sich entsprechend in der Bevölkerungsgruppe mit demniedrigsten Einkommen. "Um dieses Potenzial zu heben, braucht es passendeAngebote, die auf die Erwartungen dieser Bevölkerungsgruppe zugeschnitten sind.