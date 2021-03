Human Horizons Smart Factory setzt Maßstäbe für den intelligenten Fahrzeugbau

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das branchenführende Forschungsunternehmen für neueMobilität und autonomes Fahren, Human Horizons, hat kürzlich Details zum neuenHiPhi X Super-SUV-Montagewerk, dem HiPhi Plaza, veröffentlicht. Die mithochmodernen automatisierten Maschinen ausgestattete Montagelinie wurde in einemumgenutzten Werk für benzinbetriebene Fahrzeuge in der Stadt Yancheng in derProvinz Jiangsu errichtet. Die Serienproduktion ist bereits angelaufen und dieAuslieferungen werden voraussichtlich im Mai 2021 beginnen. Ein großes Highlightin der neuen Produktionsstätte ist, dass der HiPhi X autonom vom Band fährt undauf dem nahe gelegenen Parkplatz parkt.Die Montage des HiPhi X in der neuen Smart Factory wird durch eine Reihe vonhochentwickelten technologischen Werkzeugen unterstützt. Hunderte vonInternet-of-Things (IoT)-Geräten, die über 5G verbunden sind und von einerleistungsstarken Manufacturing Operating Management(MOM)-Cloud-Computing-Software, dem "Digitalen Zwilling", organisiert werden,stellen sicher, dass der gesamte Betrieb effizient und autonom gesteuert wird.Für Fabrikbetreiber wird der Einsatz von Advanced Planning and Optimization(APO) auf SAPs HANA als Enterprise Resource Planning (ERP) eine schnelleProduktionsplanung von Aufträgen ermöglichen. Derzeit nutzen weltweit nur Daimler und Volvo dieses hochmoderne ERP-System, das die Geschwindigkeit derBearbeitung von kundenspezifischen Aufträgen erheblich steigern kann.Bezüglich der neuen Fabrik sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, HerrDing Lei: "Wie die Menschen sind auch die Dinge die Produkte ihrer Umgebung.Wenn wir das anspruchsvollste New-Energy-Auto der Welt bauen wollen, müssen wirdie anspruchsvollsten Fertigungstechnologien der Welt einsetzen. Wenn wir eineneue Generation von autonomen Fahrzeugen bauen wollen, müssen wir die neuesteGeneration von autonomen Produktionsmaschinen einsetzen. Wenn wir einultra-effizientes und personalisiertes Auto schaffen wollen, müssen wir inunserem Herstellungsprozess ultra-effizient und flexibel sein."Das architektonische Design der Fabrik selbst wirkt ultramodern, wie aus einerScience-Fiction-Welt. Der Raum wurde dem Markengeist von Human Horizonsnachempfunden: "to explore, to be free and to create". In derKarosseriewerkstatt erfolgt die Montage vollständig automatisiert durch 130C4-vernetzte KUKA-Roboter, die eine höherwertige Karosserie produzieren. DieLackierung und Beschichtung jedes Fahrzeugs im Innen- und Außenbereich erfolgtebenfalls zu 100 % automatisiert mit der neuesten Generation von automatischen