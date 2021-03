UN-Weltwassertag: Darum geht es

Am 22. März ist Weltwassertag. Was ist Wasser wert, wer darf darin investieren, und mit welchen nachhaltigen Investments kann ein Anleger es verknüpfen?

Er soll an die wichtigste Ressource des Lebens, das Wasser, erinnern und die Menschen dazu auffordern, sich Gedanken zum lebenswichtigen Gut Wasser zu machen. In Zeiten, in denen das ökologische Bewusstsein, nicht nur wegen der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg, zugenommen hat, kommt diesem Thema eine noch größere Bedeutung zu.

Am 22. März jedes Jahres, findet der Weltwassertag statt . 1993 wurde er ins Leben gerufen. Und auch dieses Mal hat die UN ein Motto ausgerufen. 2021 steht der Weltwassertag unter dem Motto „Valuing Water“ , dem Wert des Wassers.

Das ökologische Bewusstsein ist längst auch in der Investorengemeinde angekommen. Anlegern reicht es nicht mehr nur, auf Investments in Öl, Gas oder Kohle zu verzichten. Ihr angelegtes Geld soll am besten einen Beitrag zur Lösung einiger der größten Probleme der Menschheit leisten.

Große Investitionen

Der Höhenflug der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr ist nur ein Ausdruck für as steigende Investoreninteresse an nachhaltigen Investments. Am Weltwassertag gilt es daran zu erinnern, dass es auch im Bereich Wasser viele interessante Anlagemöglichkeiten gibt.

Zumal in den kommenden Jahren große Summen in die Wasserinfrastruktur gesteckt werden müssen. Diese ist häufig veraltet. Zudem wächst der Bedarf. Schon heute gibt es viele Gegenden der Welt ohne ausreichende Wasserversorgung. Dieses Problem wird zunehmen. Schließlich wächst die Weltbevölkerung, während sich in vielen Teilen der Welt Wüsten ausbreiten.

Zahlreiche Investmentmöglichkeiten

Ein echter Klassiker unter den Wasserinvestments ist der Pictet Water Fonds (WKN: 933349 / ISIN: LU0104884860). Schließlich wurde der Fonds bereits im Januar 2000 aufgelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Bereichen Wasserversorgung, Wassertechnologie und Umweltdienste.

Auch der Vontobel Aqua Index hilft Anlegern dabei, eine nachhaltige Rendite mit einer ökologischen und sozialen Wirkung zu verknüpfen. Der Index widmet sich Themen wie Wassergewinnung und -Speicherung (Entsalzung, Grundwassergewinnung sowie Speicherung von Oberflächenwasser), Wassereffizienz (Bewässerungssysteme, Überwachung und Verhindern von Lecks in den Wasserleitungen), Wasserinfrastruktur (Bau von Wasserleitungen sowie Werken zur Abwasserreinigung, Abwasserbehandlung).

Der Aqua Index umfasst Aktien von Unternehmen, die im Bereich Wasser tätig sind und die von wasserbezogenen Trends profitieren könnten. Zu den zehn Indexmitgliedern zählen derzeit Unternehmen wie Veolia Environnement, Arcadis, ein Anbieter von Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen oder Kurita Water Industries Ltd. aus Japan. Mit dem Partizipationszertifikat auf den Vontobel Aqua Index (WKN: VF55L2 / ISIN: DE000VF55L25) können Anleger mit nur einem Trade an der Entwicklung sämtlicher Indexmitglieder partizipieren.

Bildquelle: markteinblicke.de

Seite 2 ► Seite 1 von 2

The post UN-Weltwassertag: Darum geht es first appeared on marktEINBLICKE