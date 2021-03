Yokogawa produziert Biomassematerial

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) gibt den Start von Yokogawa Bio Frontier Inc. zum 22. März bekannt. Die Tochtergesellschaft wird ihre Geschäftstätigkeit auf die Produktion und den Verkauf innovativer pflanzlicher Biomassematerialien sowie die damit verbundenen Lizenz- und Beratungsaktivitäten ausrichten.

Yokogawa Bio Frontier wird sich auf die Entwicklung und Vermarktung von pflanzlichen Biomassematerialien wie Nanocellulose und Ligninmonomer konzentrieren. Die pflanzlichen Bestandteile können als Ersatz für Chemikalien und Materialien verwendet werden, die derzeit aus fossilen Ressourcen stammen, und so einen nachhaltigen Kohlenstoffkreislauf ermöglichen. Das Unternehmen wird Yokogawas langjährige Erfahrung in der industriellen Automatisierung nutzen, um hocheffiziente Extraktions- und Produktionsprozesse und -anlagen zu entwickeln, und Biomassematerialien an eine breite Palette von Kunden in der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und anderen Branchen vermarkten.