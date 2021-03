Märkte am Montag: DAX-Allzeithoch im Fokus – VW-Aktie im Höhenflug

Der DAX arbeitet sich am Montagmittag wieder ein kleines Stück nach oben. Im Visier steht hier das jüngste Allzeithoch. Gelingt der Ausbruch nach oben?

Nachdem der DAX am Freitag eine Verschnaufpause einlegte, geht es am Montagmittag wieder ein kleines Stück nach oben. Zeitweise legt der Index um 0,2 Prozent zu und notiert damit über der 14.600er-Marke. Im Fokus steht hier das Allzeithoch vom 18. März bei 14.804 Punkten. Neue historische Tops könnten in Kürze folgen.

Volkswagen: Steile Kletterpartie

Am Montagmittag gibt es im DAX elf Gewinner und 19 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über fünf Prozent nach oben. Damit beläuft sich der Kursgewinn seit Jahresanfang inzwischen auf über 50 Prozent.

Die Erfolge von Volkswagen im Bereich der Elektromobilität machen die Aktie für Anleger immer interessanter. Für Kursauftrieb sorgt auch eine neue, positive Analysten-Einschätzung. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die VW-Vorzugsaktien von 185 auf 270 Euro kräftig nach oben angepasst und die Einstufung auf „Buy“ belassen.

Patrizia AG: Deutliche Ergebnis-Verbesserung erwartet

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie der Patrizia AG (WKN: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3) im Fokus. Der Immobilien-Konzern erwartet im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns und will künftig auch im Bereich der erneuerbaren Energien mitmischen.

Wasserinvestments am Weltwassertag im Fokus

Am 22. März jedes Jahres, findet der Weltwassertag statt. 1993 wurde er ins Leben gerufen. Und auch dieses Mal hat die UN ein Motto ausgerufen. 2021 steht der Weltwassertag unter dem Motto „Valuing Water“, dem Wert des Wassers. Das ökologische Bewusstsein ist längst auch in der Investorengemeinde angekommen. Anlegern reicht es nicht mehr nur, auf Investments in Öl, Gas oder Kohle zu verzichten. Ihr angelegtes Geld soll am besten einen Beitrag zur Lösung einiger der größten Probleme der Menschheit leisten.

DAX long DAX short WKN VF1C1P VP37LK Basispreis (Strike) 7.626,38 17.416,39 Knock-out-Barriere 7.720,00 17.270,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 2,09 5,26 Kurs (22.03.2021 11:55) 70,17 € 27,86 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs notierte am Montagmittag fast unverändert (+0,0 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1907 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Montagmittag seitwärts. Zuletzt notierte WTI mit 61,69 US-Dollar je Barrel knapp im Gewinn (+0,2 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 64,72 US-Dollar je Barrel (+0,2 Prozent).

Der Goldpreis gab leicht nach und notierte bei 1.732,90 US-Dollar je Unze (-0,5 Prozent).

Before the Bell: Futures uneinheitlich

Von der New Yorker Wall Street kommen heute uneinheitliche Vorgaben. Während die Futures auf den Dow Jones am Montagmittag schwächer tendieren und die Futures auf den S&P 500 seitwärts laufen, liegen die Futures auf den Nasdaq 100 deutlich in der Gewinnzone.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

