Unternehmen wählen E.ON zum innovativsten Energieversorger Deutschlands

München (ots) - Führungskräfte in Deutschland bescheinigen dem Energieversorger E.ON die höchste Innovationskraft der Branche. Das ist das Ergebnis eineraktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts ServiceValue in Kooperation mitder Zeitung DIE WELT, für die 220.000 Führungskräfte befragt wurden. DerEnergieanbieter E.ON erreicht erneut Platz 1 und wird mit dem Siegel "höchsteInnovationskraft" ausgezeichnet."Wir arbeiten täglich daran, unsere Kunden auf dem Weg in die digitale unddezentrale Energiewelt optimal zu unterstützen. Innovationskraft spielt dabeieine zentrale Rolle. Daher haben wir zum Beispiel den neuen Energieberater 365auf den Markt gebracht, ein datenbasiertes Analysetool, mit dem vieleUnternehmen mit minimalem Aufwand einen großen Teil der energiebezogenenAbgaben, Steuern und Umlagen sparen können", sagt E.ON Geschäftsführer PhilipBeckmann, verantwortlich für B2B-Kunden bei E.ON Energie Deutschland. "Es freutuns sehr, dass wir zum innovativen Branchensieger gewählt wurden."In der Umfrage von ServiceValue und DIE WELT beurteilten Führungskräfte dieStrategien und Konzepte der jeweiligen Unternehmen. Gefragt wurde, wie hochderen Innovationskraft unternehmens- sowie marktbezogen eingeschätzt wird. Dieswurde auf einer fünfstufigen Zustimmungs-Skala bewertet. Pro Branche wurde einUnternehmen mit dem Siegel "höchste Innovationskraft" prämiert.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenhttp://www.eon.dePressekontakt:Birthe Bruhnsmailto:birthe.bruhns@eon.com+49 89 1254 34 73Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/4869848OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH