Finanzielle Unterstützung für RestaurantmitarbeiterInnen - N26 startet deutschlandweite Initiative "Save your local Schnitzel" (FOTO)

Berlin (ots) -- Tausende Angestellte von Restaurants und Gaststätten befinden sich derzeit inKurzarbeit und müssen seit Monaten auf Trinkgeld verzichten.- Daher startet die mobile Bank N26 mit "Save your local Schnitzel" eineumfangreiche digitale Initiative zur Unterstützung von MitarbeiterInnen in derGastronomie.- Das Ziel: Die fehlenden Trinkgeld-Einnahmen von RestaurantmitarbeiterInnensollen mit "digitalen Trinkgeld" zumindest teilweise ersetzen werden.Etliche Branchen leiden unter den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie. Vorallem das Gastgewerbe und seine MitarbeiterInnen sind finanziell stark betroffenund benötigen dringende Unterstützung. Laut dem Deutschen Hotel- undGaststättenverband (DEHOGA) brach der Umsatz bei Imbissen, Restaurants undGaststätten im vergangenen Jahr um 35,8 % (https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/pressemitteilungen/detail/news/dramatischer-umsatzeinbruch-im-gastgewerbe/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4c64daf3d23996499a3cdaa12924958e) ein. Zwei Drittel aller Betriebe bangen laut derFebruar-Umfrage des DEHOGA um ihre Existenz. "Die Not in der Branche istriesig", erklärt Guido Zöllick, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes, in einerPressemitteilung vom 15.02.2021. "Unsere 222.000 Unternehmen mit ihren 2,4Millionen Beschäftigten haben nicht nur eine hohe wirtschaftliche Relevanz,sondern sind für das gesellschaftliche Miteinander, die Lebensqualität inunserem Land und die Zukunft unserer Innenstädte ganz entscheidend."Daher startet die Digital-Bank N26 eine Initiative, um die MitarbeiterInnen inder lokalen Gastronomie zu unterstützen. Unter dem Slogan "Save your localSchnitzel" können Interessierte die fehlenden Trinkgeld-Einnahmen derMitarbeiterInnen ihres Lieblingsrestaurants zumindest teilweise mit einem"digitalen Trinkgeld" ersetzen. Und so funktioniert's: Lieblingsrestaurant aufhttp://www.n26.com/de-de/schnitzel suchen und auswählen; Wunschbetrag überunseren gemeinnützigen Partner https://www.betterplace.me/ an das Restaurantoder die Gaststätte senden; die InhaberIn teilt das Geld unter denMitarbeiterInnen auf.Restaurants, Bars und Gaststätten können sich online registrieren und so Teilder Aktion werden. Und so einfach geht's: Restaurant und MitarbeiterInnenkostenfrei unter https://www.betterplace.me/aktion/schnitzel registrieren,Support Package mit Flyer- und Postervorlagen herunterladen und ausdrucken, insSchaufenster hängen und auf Social Media teilen. N26 bindet im Anschluss alle