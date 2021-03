München/Pforzheim (ots) - Der Verbrennungsmotor könnte noch in diesem Jahrzehnt

zum Nischenprodukt werden: Der weltweite Bestand an Elektroautos im Jahr 2020

ist auf 10,9 Millionen gestiegen - ein Plus von mehr als drei Millionen

gegenüber dem Vorjahr. Deutschland ist ganz vorne dabei, nur in China und USA

sind mehr umweltfreundliche E-Autos auf den Straßen unterwegs. Das zeigen die

aktuellen Zahlen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung

Baden-Württemberg (ZSW). Bei den Absatzzahlen ist Europa mit Deutschland die

Nummer eins. E-Fahrzeuge und intelligente Ladelösungen präsentiert die Branche

auf der Power2Drive Europe, die vom 21. bis 23. Juli 2021 auf der Messe München

im Rahmen von The smarter E Europe stattfindet.



Mit Abstand die meisten batterieelektrischen Autos (BEV) und Plug-in-Hybride

(PHEV) - nämlich gut fünf Millionen - fahren in China, gefolgt von den USA mit

1,77 Millionen. Deutschland hat sich mit fast 570.000 Fahrzeugen um drei Plätze

auf Rang drei vorgearbeitet, so das ZSW. Elektroautos mit passenden Reichweiten,

eine sich entwickelnde Ladeinfrastruktur und dank staatlicher Förderung

attraktive, da erschwingliche E-Fahrzeuge - all das macht den Weg frei für den

Siegeszug der Elektromobilität und den Verbrennungsmotor zum Auslaufmodell.









In Europa wurden 2020 fast 1,4 Millionen BEVs und PHEVs neu zugelassen, so die

Zahlen von EV-Volumes

(http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/) . Das

sind 117 Prozent mehr als 2019. Bei BEVs hat Deutschland 2020 die stärkste

Entwicklung europaweit hingelegt: Mit rund 194.200 Zulassungen hat sich die Zahl

im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht - trotz des Corona-Absturzes bei den

Neuzulassungen aller Pkw um 19 Prozent auf 2,9 Millionen, laut

Kraftfahrt-Bundesamt. Das ist ein Plus von 206 Prozent. Den zweiten Platz belegt

Frankreich: 111.127 BEVs Neuzulassungen, ein Wachstum von 159 Prozent. Knapp

dahinter, mit einem Plus von 186 Prozent folgt Großbritannien, gefolgt von

Norwegen und der Niederlande. Weltweit liegt Deutschland bei den Neuzulassungen

von BEV und PHEV auf dem zweiten Rang hinter China und verdrängt die USA auf

Platz drei.



"The End of the ICE-Age" ist eingeläutet



6,7 Prozent aller 2020 in Deutschland neu zugelassenen Pkw waren reine

Elektroautos, berichtet das Center of Automotive Management (https://auto-instit

ut.de/automotiveinnovations/emobility/e-mobilitaet-in-deutschland-2020-update-ma

rktfuehrer-und-absatzanteile-bei-batterieelektrischen-fahrzeugen-bev/) (CAM) der

6,7 Prozent aller 2020 in Deutschland neu zugelassenen Pkw waren reine



