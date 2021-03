VW – Stammaktien und Vorzugsaktien plus Porsche – was tun?

Liebe Leser, Sie suchen den Königsmacher für Optionsscheine, Anlagepapiere und Aktien insgesamt? Nun – es ist die Volatilität. Aber – es ist auch VOR der Kurve zu sein. Und in Schwäche aufzustocken, in Stärke zu verkaufen. Haben wir zuletzt getan im MARKENWERTPORTFOLIO, zu finden unter feingold-academy.com/boersendienst in unseren Erklärvideos und Arbeitsnachweisen. 98% unserer Abonnenten bleiben vielleicht mit Recht bei uns langfristig und seit Beginn dabei;-). Denn – wir liegen mit VW weit mehr als 100 Prozent vorne bei einem Hebel von nur 2. Ganz bewusst nur 2 – das ist der Ansatz unseres Markenwertportofolios. Aktie pur kaufen oder mit Hebel 2 beschleunigen. Seit Aufnahme liegen bis auf SAP alle! Aktien zweistellig bis dreistellig im Plus. Wir denken aber auch um Ecken: Daher am 11.3 schon für unsere Abonnenten die Empfehlung für VW Stämme, aber auch für Porsche….

Schauen wir auf die Lage am Markt: Gamestop war zuerst, nun stürzen sich US-Trader auf VW. Präzise – auf die ADR-Variante. Unsere Leser hatten schon am 11.3 den Hinweis auf die Rally bei VW Stämmen. Damals – 200 Euro. Jetzt 300 Euro. Ziehen wir Bilanz unserer Depots: Im Turbo Dienst waren 24 der letzten 25! Trades mit Gewinn, erfolgreich. Sehen Sie unten auch im Bild unseren Arbeitsnachweis. Das Markenwertportfolio sieht genauso aus. Hier können Sie unsere Dienste / Depots mit allem was dazu gehört abonnieren und testen! Eine vernünftige Depotsteuerung klappt wie Ihr wisst immer über drei Ebenen: Investitionsgrad und Hebel, Absicherung und Cash-Reserve.