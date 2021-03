DGAP-Media / 22.03.2021 / 12:52

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG erhält den "Preis für langjährige Produktqualität"



Frankfurt a.M./ Bad Schwalbach, 22.03.2021. Seit vielen Jahren beteiligt sich die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG erfolgreich an den Qualitätsprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Das konsequente und nachhaltige Qualitätsstreben für



Im Rahmen der neutralen und freiwilligen Qualitätsprüfungen hat die DLG im Jahr 2021 das Unternehmen zum 18. Mal mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet. Die regelmäßige Qualitätsleistung von SCHWÄLBCHEN überzeugte die Experten-Jury bei den Prüfungen.



Die Voraussetzungen dafür sind, dass Lebensmittelhersteller fünf Jahre in Folge mit jeweils mindestens drei Prämierungen pro Jahr an den Internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Hersteller mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet, sofern die Qualitätsprüfungen ununterbrochen durchgeführt werden.





