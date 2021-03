Den letzten markanten Höhepunkt markierte IBM bei 182,79 US-Dollar Anfang 2017 und ging anschließend in einen bis heute andauernden Abwärtstrend über. Zeitweise ging es während des Corona-Crashs sogar auf 90,56 US-Dollar abwärts, nachdem die Aktie zuvor einen Ausbruchsversuch über ihren Abwärtstrend initiiert hatte. Die letzten Monate seit dem Crash wurden für eine ausgiebige Konsolidierung zwischen den Marken von 105,92 und grob 135,00 US-Dollar genutzt. Da sich der Abwärtstrend jedoch dem aktuellen Kursniveau deutlich angenähert hat, dürfte zeitnah einen Test dessen einsetzen. Sollte das Interesse seitens der Anleger weiter zunehmen, könnte es sogar zu einem erneuten Ausbruchsversuch darüber kommen. Ganz uninteressant ist dieses Szenario aufgrund des vergleichsweise niedrigen Kursniveaus nicht.

Hopp oder Top

In diesem Jahr hat sich eine kurzfristige Hürde im Bereich von 131,50 US-Dollar direkt am langfristigen Abwärtstrend bemerkbar gemacht, für nachhaltige Kaufsignale sollte mindestens dieser Widerstand überwunden werden. Wünschenswert wäre dazu ein nachhaltiger Anstieg über 135,00 US-Dollar, sodass es darüber zu einem Test des EMA 200 bei 139,19 US-Dollar kommt. Sollte auch diese Hürde überwunden werden, wären weitere Zugewinne an 145,00 und darüber an 152,95 US-Dollar vorstellbar. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat des WKN MA3WTX ergibt sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee damit Renditepotenzial von 130 Prozent. Im Bereich zwischen 115,00 und 130,00 US-Dollar ist der Wert als neutral einzustufen. Erst Rücksetzer unter 115,00 US-Dollar dürften weitere Abschläge womöglich noch auf die Novembertiefs bei 105,92 US-Dollar auslösen.