UBS belässt COMMERZBANK AG auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 4,70

Kursziel alt: 4,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Es sei zu früh, das Ende der Bankenrally abzuschätzen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Marktbedingungen seien besser als erwartet - sowohl mit Blick auf steigende Anleiherenditen und bessere Makroindikatoren als auch das regulatorische Umfeld. Die Commerzbank gehört aber weiter zu den Branchenwerten, die er eher meiden würde./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 19:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.