Der Deutsche Heimtiermarkt 2020 / Mehr Fürsorge für Heimtiere in Corona-Zeiten

Düsseldorf/Wiesbaden (ots) - Das vergangene Jahr war auch für die deutsche

Heimtierbranche ein besonderes: Die Umsätze stiegen zum Teil deutlich, die

Anzahl der tierischen Mitbewohner nahm insgesamt ebenfalls zu - heute lebt in

fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland ein Heimtier.



Mit einem Gesamtumsatz von 4,513 Milliarden Euro verzeichnete der stationäre

Fach- und Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2020 ein Umsatzplus von 4,3 Prozent.

Dabei übertraf der Umsatz mit "Heimtier-Fertignahrung" das Vorjahresergebnis mit

nunmehr 3,460 Milliarden Euro um 4,6 Prozent. Das Segment "Bedarfsartikel und

Zubehör" legte ebenfalls merklich zu und verzeichnete mit einem Umsatz von 1,053

Milliarden Euro ein Plus von 3,5 Prozent. Hinzu kamen 822 Millionen Euro über

den Online-Markt sowie 128 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Der Gesamtumsatz

der deutschen Heimtierbranche liegt somit bei rund 5,5 Milliarden Euro.





Umsatz mit Hundefutter wächst weiter - Snacks treiben den MarktDer Markt für Hundefutter wuchs auch im Jahr 2020 weiter und erzielte imstationären Handel mit 1,567 Milliarden Euro ein Umsatzplus von 4,0 Prozent.Wachstumstreiber war dabei insbesondere der Bereich "Snacks". Er legte mit 602Millionen Euro um 6,0 Prozent zu. Ebenfalls solide stiegen die Umsätze in denSegmenten "Feuchtfutter" (502 Millionen Euro, plus 3,1 Prozent) sowie"Trockenfutter" (463 Millionen Euro, plus 2,4 Prozent).Markt für Katzenfutter nach wie vor größtes FuttersegmentMit einem Gesamtumsatz von 1,680 Milliarden Euro und somit einem Plus von 5,3Prozent gegenüber dem Vorjahr bildete der Markt für Katzenfutter auch im Jahr2020 das größte Futtersegment. Stärkster Wachstumstreiber war dabei das Segment"Snacks" (einschließlich Katzenmilch), das sich um 9,4 Prozent auf einen Umsatzvon 268 Millionen Euro steigerte. Darüber hinaus verzeichneten auch die Bereiche"Feuchtfutter" (1,105 Milliarden Euro, plus 5,0 Prozent) und "Trockenfutter"(307 Millionen Euro, plus 2,7 Prozent) deutliche Zuwächse.Aufwärtstrend auch bei Nahrung für weitere Heimtiere und WildvogelfutterAuch die Märkte für Kleintierfutter, Zierfischfutter und Ziervogelfutter zeigten2020 eine durchweg erfreuliche Entwicklung. So blieb das Kleintierfutter hinterKatzen- und Hundefutter drittstärkste Kraft bei den Futtermitteln und konntenach dem Umsatzplus im Vorjahr in den klassischen Vertriebswegen erneut zulegen(91 Millionen Euro, plus 4,6 Prozent). Ebenfalls positiv entwickelten sich derMarkt für Zierfischfutter (55 Millionen Euro, plus 3,8 Prozent) sowie, nachleichten Einbußen im Vorjahr, Ziervogelfutter (67 Millionen Euro, plus 3,1Prozent).Zudem wurden 128 Millionen Euro für Wildvogelfutter umgesetzt, ein Plus von 2,4