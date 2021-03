Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Rund 360 Kreditinstitute erhalten AuszeichnungSie setzen auf hybride Beratung via Telefon, Video und in der Filiale, bietenBanking per App und punkten beim Kunden mit nachhaltigen Investmentprodukten.Von der Autobank bis zur Volks- und Raiffeisenbank: 360 Kreditinstituteüberzeugen mit innovativen Produkten und guten Services und sind deshalb bei denKunden besonders beliebt. Dies sind Ergebnisse der Studie "Deutschlandsbeliebteste Banken 2021", die das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) unter wissenschaftlicher Begleitung desHamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) durchgeführt hat.Das deutsche Bankensystem befindet sich im Wandel. Viele Kreditinstitute habenzu lang auf die Zinswende gehofft, statt mit ihrem Geschäftsmodell frühzeitiggegenzusteuern. Das Ergebnis: Manche Institute stehen mittlerweile mit demRücken zur Wand, weil ihnen in der anhaltenden Niedrigzinsphase die Erträgewegbrechen. Das bekommen auch die Kunden zu spüren, zum Beispiel wenn dieFiliale um die Ecke schließt und der Weg zum nächsten Geldautomaten länger wird.Um die Nähe zum Kunden nicht zu verlieren, setzen Banken mehr denn je aufdigitale Lösungen. Einigen Kreditinstituten gelingt der aktuell geforderteSpagat. Sie meistern den digitalen Wandel und gewinnen neue Kunden ohnebestehende Kunden zu verprellen.Umweltbank unter den Direktbanken beliebtZu den beliebtesten Direktbanken in Deutschland gehört zum dritten Mal in Folgedie norisbank . Das Geldhaus bietet umfangreiche digitale Lösungen vom smartenBezahlen mit Apple Pay über Online-Banking mit integriertem FinanzPlaner undBenachrichtigungsservice zu Kontobewegungen bis hin zum Dispo-Kredit. Hinter demBranchensieger auf Platz zwei liegt die Umweltbank. Das in Nürnberg ansässigeGeldhaus finanziert mit den Einlagen seiner Kunden ausschließlich nachhaltigeKreditprojekte. So hat die Bank in 2020 ihren ersten eigenen Fonds aufgelegt,der sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert. DerFonds UmweltSpektrum Mix investiert in Vermögenswerte, die im Einklang mit denPariser Klimazielen stehen. Den dritten Platz belegt die ING-DiBA.In der Kategorie Sparkassen steht die Stadtsparkasse München in der Gunst derKunden ganz weit vorn. Während des Lockdowns im Dezember 2020 führte dieSparkasse die Video-Beratung ein. Bis dahin war nur die Beratung per Telefon,Mail, Chatbot oder in der Filiale möglich. Auch das Cashback-Programm"München-Vorteil" kommt bei den Kunden der Stadtsparkasse gut an. Beim Einkaufin der Region oder einem teilnehmenden Online-Shop sammeln Kunden mit der