Neurotechnology und TCS von UIDAI ausgewählt, um biometrische Deduplikation und Authentifizierung für Indiens Aadhaar-ID-Programm zu liefern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Das Konsortium der beiden Unternehmen wirddie Überprüfung von Duplikaten und die Authentifizierung auf der Basis vonFingerabdruck-, Gesichts- und Iris-Biometrie anbieten, die für die Ausgabe undÜberprüfung von Unique Identification Numbers für alle indischen Bürgerverwendet werdenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3101916-1&h=1496766663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3101916-1%26h%3D2478189762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neurotechnology.com%252F%253Futm_source%253Dneurotechnology%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dsv7%26a%3DNeurotechnology&a=Neurotechnology , ein Anbieter von Deep-Learning-basierten Lösungen und hochpräzisenbiometrischen Identifikations- und Objekterkennungstechnologien, und seinKonsortialpartner und der Hauptbieter Tata Consultancy Services (TCS), einweltweit führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, gaben heute bekannt, dass ihrKonsortium von der Unique Identification Authority of India (UIDAI) als einerder drei Biometric Service Provider (BSP) für das weltweit größte biometrischeID-System Aadhaar ausgewählt wurde. Das Konsortium wird der UIDAIDienstleistungen für die biometrische Duplikatsprüfung und die biometrischeAuthentifizierung zur Verfügung stellen, die für die Ausgabe und Überprüfung dereindeutigen indischen Identifikationsnummern (UID) für alle Bürger Indiensverwendet werden.TCS und Neurotechnology werden das neue Deduplizierungssystem, das auf demmultimodalen Automatic Biometric Identification Subsystem (ABIS) vonNeurotechnology und biometrischen SDK-Technologien für Fingerabdruck-, Gesichts-und Iriserkennung basiert, einrichten und warten. Das Deduplizierungssystem, dasdie Genauigkeit und Integrität der biometrischen Daten sicherstellen soll, wirdzunächst auf der bestehenden indischen Datenbank mit 1,3 Milliarden Menschenarbeiten und soll in den nächsten 7 Jahren auf mehr als 2 Milliarden Menschenanwachsen."Wir sind stolz darauf, Teil des größten biometrischen Programms der Welt zusein", sagte Antonello Mincone, Business Development Manager beiNeurotechnology. "Für uns ist es eine einmalige Gelegenheit, die volleBandbreite an Fähigkeiten, Genauigkeit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeitunseres multibiometrischen Identifikationssystems und SDKs unter Beweis zustellen - all das wird in diesem Projekt durch unsere Partnerschaft mit TCS,einem führenden Software-Dienstleister, verbessert."Informationen zu NeurotechnologyNeurotechnology ist ein Entwickler von hochpräzisen Algorithmen und Software,