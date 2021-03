Vegane Burger und Würstchen sind ein Renner in der Grillzeit / Die Foodmarken Thomy, Garden Gourmet und Maggi sorgen für Neuheiten in der BBQ-Saison (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Deutschland ist ein absolutes BBQ-Land. Und die Ersten

heizen schon wieder ihre Grills an. Fast jeder Deutsche genießt es, ein

BBQ-Meister zu sein. Auf dem Rost landen immer noch überwiegend Fleisch oder

Würstchen. Mehr als die Hälfte der Grillliebhaber brutzelt aber auch etwas

Vegetarisches. (1) Vor allem die jüngeren Menschen fragen nach Alternativen zum

klassischen Grillgut nach. (2) Kaum jemand möchte dabei auf Saucen verzichten:

für 82 % gehören sie zum Grillgenuss. Als Begleiter liegen am häufigsten Salate

auf dem Teller: 67 % bevorzugen Kartoffelsalat, rund 60 % entscheiden sich für

die klassische grüne Variante und für 58 % ist ein bunter Nudelsalat ein

absolutes Muss. (3)



Thomy, Garden Gourmet und Maggi stehen den heimischen BBQ-Meistern zur Seite.

Die Foodmarken von Nestlé sorgen pünktlich zum Start der Grillsaison für einen

"BBQ-Feuerwerk" mit Neuheiten und Rezepten.









Bunte Salate schmecken mit leckeren Dressings noch besser. Von Thomy gibt es die

passende Unterstützung. Fünf neue Salatsaucen mit natürlichen Zutaten sind ab

sofort im Handel erhältlich. Thomy sorgt dabei für Vielfalt in der

Salatschüssel. Für besondere Geschmackserlebnisse steht die Sorte "Feige-Senf",

die die Süße aus Feigen und knackige Senfkörner vereint. Das Dressing

"Mediterranes Kräuter" steht für südländisches Flair auf dem Teller mit

aromatischen Kräutern und Meersalz. Unter den Varianten finden Salatliebhaber

auch weitere Sorten wie "Joghurt"-, "French"- oder "Italian"-Dressing.



Die Salatsaucen sind ungekühlt und im Glas verpackt. Sie kommen ohne

Konservierungsmittel und Farbstoffe aus. Die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score

ist zudem auf der Verpackung sichtbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt

bei 1,79 Euro.



Die Nummer Eins im Feinkostbereich sorgt auch für Saucenliebhaber mit Neuheiten.

Thomys BBQ-Helfer im Glas bekommen Verstärkung. Die neue Sorte "Knoblauch mit

Kräutern" ist dauerhaft im Sortiment verfügbar und punktet mit einem intensiven

Knoblauchgeschmack. Das Dauerangebot umfasst somit fünf BBQ-Saucen von Thomy.

Neu sind auch die Produkte "Sweet Chili" und "Burger-Sauce mit Zwiebeln". Die

zwei Varianten stehen saisonal ab sofort bis Juli in den Regalen. Alle

BBQ-Saucen tragen Nutri-Score auf der Verpackung. Die unverbindliche

Preisempfehlung liegt bei 1,69 Euro.



Für Inspiration zum Grillen sorgt Thomy auch mit zahlreichen Ideen auf seinen

Online-Kanälen und mit Rezeptblöcken im Handel.



