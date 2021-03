Fyber N.V.: Digital Turbine beabsichtigt die vollständige Übernahme von Fyber für 600 Millionen USD

Highlights

- Digital Turbine Inc. erwirbt eine mehr als 90% Beteiligung an Fyber vom derzeitigen Hauptaktionär Tennor Holding B.V.

- 600 Mio. USD Bewertung für 100% der Fyber Anteile, abzüglich der Schulden des Unternehmens

- 400 Mio. USD zahlbar in Aktien von Digital Turbine und 150 Mio. USD in bar, zusätzliche Earn-Out Zahlung von bis zu 50 Mio. USD zahlbar in Aktien von Digital Turbine

- Die Transaktion unterliegt üblichen Closing-Bedingungen, soll im 2. Quartal 2021 abgeschlossen werden und wird von Fybers Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt

- Nach dieser ersten Transaktion wird Digital Turbine ein öffentliches Pflichtangebot für alle ausstehenden Fyber Aktien unterbreiten, mit der Absicht, 100% der Unternehmensanteile zu erwerben

- Fyber schloss eine Unterstützungsvereinbarung mit Digital Turbine ab, die die gemeinsame Vision und den Wachstumsplan aufzeigt

- Fyber schließt sich mit einem bedeutenden Marktführer seiner Branche zusammen; das Unternehmen wird von Synergien mit AdColony und Appreciate - Unternehmen, die kürzlich ebenfalls von Digital Turbine übernommen wurden - sowie ihrer strategischen Beziehungen zu Mobilfunkanbietern und OEMs ("Original Equipment Manufacturer", Erstausstatter) und der massiven Reichweite profitieren - mehr als eine halbe Milliarde mobile Geräte nutzen Digital Turbines proprietäre Technologie für App- und Content-Discovery