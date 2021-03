Bei Einbruch kümmern sich Verisure und Europ Assistance gemeinsam / Die Kooperationspartner ziehen Bilanz (FOTO)

Ratingen/München (ots) - Nach dem 1. Jahr der Zusammenarbeit ziehen Verisure

und Europ Assistance

Bilanz: durchgängig wählten 90%

der Verisure-Kunden das attraktive Zusatzangebot zur Wiederherstellung ihrer

Sicherheit. Damit Betroffene im Einbruchsfall mit ihrem Schaden nicht allein

dastehen, hatten sich Verisure, führender Anbieter smarter Alarmanlagen und

-Services und die Tochter der Generali vor einem Jahr etwas überlegt: Für nur

1EUR im Monat wollte man den Kunden anbieten, im Einbruchsfall die Sicherheit

wiederherzustellen. Neben dem umgehenden Austausch von Schlössern,

Notfallreparaturen und Elektroinstallation gehört zu dem Angebot auch die

Organisation einer Ersatzunterkunft sowie eine psychologische Erstbetreuung. Mit

diesem Angebot, das weit über die übliche Prävention und Notfallbetreuung hinaus

geht, zeigen die Rund-um-Sicherheits-Profis von Verisure und Europ Assistance,

wie wichtig ihnen das Wohlbefinden ihrer Kunden ist. Die Kunden dankten es,

indem fast alle das attraktive Angebot annahmen.



Was üblicherweise bei und nach einem Einbruch geschieht





In einer Einbruchssituation schlägt das Verisure System Alarm. Sofort überprüftein Experte in der VdS-zertifizierten Notrufleitstelle über Bild und Ton dieSituation, löst bei Bedarf den Zerovision® Sichtschutz aus und ruft Polizei undRettungskräfte. Die Polizei nimmt den Fall auf, sichert Spuren und befragtZeugen. Danach aber sind die Betroffenen erst einmal auf sich selbst gestellt,letztlich mit der Situation allleingelassen. Sie müssen sich nicht nurorganisatorisch um den entstandenen Schaden kümmern, sondern auch denpsychischen Stress bewältigen. Die Hälfte der Betroffenen empfindet nachEinbruch Angst, ein Gefühl der Verletzung der Privatsphäre und großeUnsicherheit. 6 von 10 Opfern leiden sogar an posttraumatischerBelastungsstörung, wie eine Studie, die Kantar 2019 im Auftrag von Verisuredurchgeführt hat, zeigt.Hier greift die Kooperation von Verisure und Europ Assistance, die folgendenService beinhaltet:1. Notfallreparaturen: Wurde beim Einbruch das Schloss zerstört, wird einNotfallschloss gestellt und sofort montiert. Zerschlagene Fenster, kaputteTürrahmen oder beschädigte Elektronik werden ebenfalls ohne zusätzlicheKosten umgehend repariert.2. Wohlbefinden: für den Fall, dass die Kunden nach dem Einbruch nicht zu Hausebleiben können oder möchten, wird eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert.3. Psychologische Erstberatung: Auch mit der oft unterschätzten psychischenBelastung nach Einbruch werden die Betroffenen nicht allein gelassen. Dank