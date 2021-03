Schlechte Laune ist heute bei allen Deutsche Lufthansa-Aktionären angesagt. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund vier Prozent. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 11,06 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund eins Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 10,96 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Ohnehin skeptisch eingestelle Börsianer fühlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich bestätigt.