Media and Games stockt Anleihe auf Media and Games Invest, kurz MGI, will eine Ende 2020 begebene Anleihe aufstocken. Geplant ist ein zusätzliches Anleihevolumen von bis zu 40 Millionen Euro. Das Geld soll für das organische Wachstum von MGI eingesetzt werden. In der Pipeline gibt es …